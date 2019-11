Encore des coûts liés à la saga du «F.-A.-Gauthier»

Les frais engendrés par la saga des traversiers ne cessent de s'accumuler. En effet, de nombreux employés de la Société des traversiers de la base de Matane ont dû séjourner à l'hôtel à Québec depuis le début de l'année, a appris TVA Nouvelles grâce à une demande d'accès à l'information.

Depuis le 14 janvier 2019, le traversier «F.-A.- Gauthier» se trouve dans le secteur de Québec. Il a passé de nombreuses semaines en cale sèche au chantier de la Davie, ainsi que de longues périodes à quai, en raison de problèmes de propulseurs qui l'empêchent de relier Matane, Baie-Comeau et Godbout depuis près d'un an.

Or, même s'il est en cale sèche ou à quai, un équipage de dix personnes doit toujours être à bord du «F.-A.- Gauthier».

«C’est la réglementation qui oblige la STQ, comme tout autre armateur, à conserver un effectif minimal sur les navires, que le navire soit en service ou non», a expliqué Alexandre Lavoie, porte-parole pour la Société des traversiers du Québec (STQ).

Ces employés dorment habituellement sur le navire, mais, lors d’une période en cale sèche l'été dernier, ils ont dû séjourner à l'hôtel en raison de la chaleur.

«La ventilation ne fonctionnait pas, la climatisation ne fonctionnait pas. [...] Au mois de juillet et au mois d’août, ce n’est pas une maison; il n’y a pas de fenêtre qu’on peut ouvrir en tant que tel», a souligné M. Lavoie.

Les frais d’hôtels associés à cette période s’élèvent à 22 525 dollars.

Le «Apollo» aussi

La réglementation est la même pour le «NM Apollo», un navire vétuste acheté pour pallier à l'absence du «F.-A.-Gauthier» qui a cependant été retiré rapidement du service en raison de sa condition déplorable et de deux impacts avec des quais qui ont endommagé sa coque.

Un équipage doit toujours être à bord. Par contre, ce navire nécessitait des travaux pour permettre aux employés de dormir à bord. La STQ a préféré de ne pas effectuer les travaux sur ce navire et a choisi de loger ses employés à l’hôtel également.

«Il y a un certain entretien qu’on doit faire sur le navire si on veut que des gens puissent y habiter. Dans le cas de l’"Apollo", c’était plus simple de demander aux gens, qui venaient de Matane, de dormir à l’hôtel», a détaillé Alexandre Lavoie.

Du 19 mars dernier, lorsque la STQ a retiré le navire datant de 1970, jusqu'à sa vente à la fin septembre, les factures se sont accumulées. L'hébergement de son équipage a coûté environ 7000 dollars pendant cette période.