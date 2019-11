Au terme du congrès de refondation du Parti québécois, Mario Dumont estime que les délégués ont fait du bon travail. Mais sont-ils sortis du bois ? «Pas sûr», répond l’analyste politique.

Selon Mario Dumont, la question du leadership est fondamentale alors que trois potentiels candidats sortent du lot à la veille de la course à la direction.

«Avec ces candidats et peut-être d’autres qui se joindront à la course, est-ce que la course à la direction du PQ va devenir une affaire de leadership, une affaire inspirante qui va faire rentrer plus de membres ?», demande-t-il.

Sylvain Gaudreault est le candidat le plus connu. Le député de Jonquière a rempli des fonctions importantes au sein du gouvernement de Pauline Marois.

Frédéric Bastien, historien et auteur de quelques livres, connait bien ses dossiers, mais est-il rendu à l’étape d’être un leader politique, se demande Mario Dumont. Il pourrait se révéler lors d’une course à la direction.

Pour sa part, Paul St-Pierre-Plamondon a récolté des votes lors de la dernière course. Il se voulait le candidat du renouveau et a ensuite été défait à la dernière élection. Est-il bien connu du public ?

D’autre part, l’analyste a souligné que le congrès de refondation s’était déroulé dans l’unité et la discipline, alors que les réunions du parti ont déjà donné lieu à des chicanes sur la place publique.

