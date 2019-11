La STM reçoit son premier autobus électrique à grande autonomie

La Société de transport de Montréal (STM) a reçu lundi matin le premier des 30 autobus 100 % électriques à grande autonomie qu'elle a commandés au fabricant canadien New Flyer.

Au cours des prochaines semaines, le véhicule d'une longueur de 40 pieds circulera dans les rues de la métropole pour que la STM puisse analyser sa performance sur plusieurs paramètres clés. Le véhicule ne sera toutefois pas accessible aux usagers lors des premières phases de tests.

La batterie d’une autonomie d’environ 250 km sera mise à l'essai tout comme la traction et le freinage dans la neige, les aptitudes en pente et le fonctionnement des différents systèmes (iBus, rampe d’accès, chauffage, ventilation, etc.).

Ces nouveaux autobus sont climatisés et munis de deux emplacements pour fauteuil roulant.

Les 29 autres autobus de la commande seront livrés graduellement à partir de juin.

Rappelons qu'en août 2018, la STM et la Société de transport de Laval (STL) ont annoncé l'acquisition d'un total de 40 bus électriques pour la somme de 43,2 millions $ dans le cadre d'un appel d'offres conjoint.

La population est par ailleurs invitée à visiter le Centre de transport Legendre le samedi 23 novembre, de 12h à 17h, dans le cadre d'une journée «portes ouvertes» organisée pour souligner les 100 ans du réseau de bus montréalais. Les participants pourront embarquer à bord du nouvel autobus et découvrir toutes ses particularités.