Quelques jours après l’annonce du gouvernement Legault que la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) allait être revue, Richard Martineau croit que le ministre de l’Immigration en a peut-être trop sur les épaules.

Le premier ministre François Legault et son ministre Simon Jolin-Barrette ont essuyé plusieurs critiques la semaine dernière avant de reculer en fin de journée vendredi.

«C’est certain que ça regarde extrêmement mal pour Simon Jolin-Barrette, qui était l’homme fort du gouvernement. En même temps, on en a mis beaucoup dans son assiette. N’importe qui, même si on est très solide, croulerait un peu sous la pression», a dit Richard Martineau.

Simon Jolin-Barrette pilote tous les dossiers qui concernent l’immigration, en plus d’être le ministre responsable de la Langue française, pour ne nommer que ces responsabilités.

«On montre du doigt Simon Jolin-Barrette, mais aussi M. Legault, qui en a mis énormément sur ses épaules», a affirmé le commentateur.

S’il revient avec un projet suffisamment fort, Richard Martineau croit que la population sera prête à passer l’éponge. Mais M. Jolin-Barrette ressentira une pression pour livrer la marchandise.

Voyez le commentaire de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.