Pénurie de déneigeurs à Sherbrooke

En Estrie, on attend une première bonne bordée de neige. De 15 à 20 centimètres devraient s'abattre sur la région d'ici mardi. Il y a des gens à Sherbrooke qui sont pris de cours et qui n'ont toujours pas trouvé de déneigeur pour leur entrée. C'est que plusieurs entreprises de déneigement ne sont plus en affaires en raison des dernières années difficiles.

Lundi matin, le téléphone de Rémi Chiasson, propriétaire de Déneigement Rockfo, sonnait sans arrêt: «Il est 9h30 et il y a déjà 25 personnes qui m'ont appelé pour me donner un contrat. Mais je n'ai plus de place. Nous sommes plusieurs à être complet depuis deux ou trois semaines.»

Les propriétaires du concessionnaire Équipements R.M. Nadeau de Sherbrooke ont senti les répercussions. «Depuis deux ou trois ans, il y a beaucoup de reprises, confirme le copropriétaire Stéphane Nadeau. Je vous dirais qu'il y a 20 à 25 tracteurs qui sont revenus à l'intérieur de cette période. C'est plus que la normale.»

De leur côté, plusieurs entreprises de déneigement qui ont absorbé les pertes, mais augmenté leurs prix pour la saison qui s'amorce. «On a augmenté les prix de 10 à 15% en raison des hivers difficiles et coûteux qu'on a connu dernièrement», signale Rémi Chiasson. «Le service vaut le 15% d'augmentation», indique un client. «C'est tout à fait normal avec le dur hiver qu'on a eu l'année dernière. Il faut bien que ces gens-là gagnent leur vie eux aussi!», ajoute un autre.

Stationnement de nuit

Le règlement municipal à Sherbrooke stipule que le stationnement de nuit dans les rues est interdit à partir du 15 novembre, mais la Ville demande la collaboration des citoyens. «Nous ne pouvons pas l'interdire, mais on demande aux automobilistes de bien vouloir éviter de se stationner dans les rues pour pouvoir laisser le champ libre aux déneigeuses», indique la directrice du Service d'entretien et de la voirie, Guylaine Boutin.

De plus, la collecte des matières compostables (bacs bruns) qui a normalement lieu le mardi à Sherbrooke est reportée à vendredi en raison de la tempête.