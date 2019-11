Un quart des habitations toujours sans avertisseur de fumée

Le quart des habitations de Montréal n’ont pas d'avertisseur de fumée ou alors, ce dernier est hors d’usage. C’est du moins ce que rapporte le Service des incendies de Montréal qui doit continuer de rappeler l’importance d’avoir un système de détection fonctionnel.

«Ça a diminué quand même versus il y a six, sept ans où c'était autour de 30%, 35%. Ça a diminué à 25%. Tranquillement, on essaie de baisser ça le plus possible», affirme le chef de la section prévention au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Matthew Griffith.

L’incendie mortel de samedi dernier à Lachine permet encore une fois aux pompiers de marteler le message : la présence d’un avertisseur de fumée permet de sauver des vies. Selon les statistiques, 70% des incendies ont lieu la nuit et c’est l'intoxication par la fumée qui est la première cause des décès.

Montréal exige pourtant depuis l’été dernier que les bâtiments résidentiels construits avant 1985 soient munis d'avertisseurs de fumée avec piles au lithium inamovibles d'une durée de 10 ans.

«Le règlement exige un avertisseur de fumée fonctionnel par étage. Deuxièmement, c'est la responsabilité du propriétaire du bâtiment de fournir l'appareil», insiste M. Griffith. Par la suite, c’est au locataire d’entretenir l’appareil.

Il existe d’ailleurs deux modèles d’avertisseur, ceux à ionisation et ceux qui sont à cellules photoélectriques. Ceux à ionisation sont davantage suggérés pour les chambres et des corridors. Les photoélectriques conviennent plutôt dans les cuisines et les salles de bains à cause de l'humidité et des vapeurs de cuisson.

Enfin, les pompiers recommandent de vérifier deux fois par année vos appareils. Chacun d’eux a une durée de vie maximale de 10 ans.