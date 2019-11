François Legault vante Michael Sabia

Le premier ministre du Québec François Legault a louangé Michael Sabia, qui quittera plus tôt que prévu son poste de président de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Celui qui guide la destinée du bas de laine des Québécois depuis 2009 partira en février prochain alors que son départ était prévu pour 2021.

«Je salue le parcours exceptionnel de Michael Sabia à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il a fait de la Caisse un acteur encore plus incontournable de notre économie, et ce, au bénéfice de tous les Québécois», a dit François Legault par communiqué.

Nommé par Jean Charest, Michael Sabia a effectué trois mandats comme président de la Caisse.

«M. Sabia a amélioré les processus de gestion de la Caisse, ce qui a permis de générer des performances supérieures à ses indices de référence tout en créant des portefeuilles plus résilients. Son professionnalisme a bénéficié à l’ensemble de l’économie québécoise», a souligné le ministre des Finances, Éric Girard.