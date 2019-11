Grève au Musée d’art contemporain de Montréal la semaine prochaine

Les professionnels du Musée d’art contemporain de Montréal seront en grève durant quatre journées la semaine prochaine, mais l’institution restera ouverte comme d’habitude pour les visiteurs.

Le débrayage d’une trentaine de syndiqués est prévu du 19 au 22 novembre pour dénoncer la précarité et les augmentations salariales proposées par le secrétariat du Conseil du trésor (SCT) qualifiées de «faméliques» par le syndicat.

«Le SCT a eu le culot de réduire ses offres en plus de reporter continuellement les discussions. Nos membres ont le sentiment de ne pas être pris au sérieux par l’employeur. Ils en ont assez d’être traités comme des professionnels de second ordre!» a mentionné le secrétaire et responsable de la culture du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Adi Jakupović, par communiqué.

Le syndicat soutient que les hausses salariales présentées par le gouvernement de François Legault sont de 5,25 % sur cinq ans.

Les syndiqués du musée occupent des postes de conservateurs, de registraires, d'adjoints à la gestion des ressources documentaires et d'adjoints à la conservation. La moitié ne travaille pas à temps plein.

Ils sont sans contrat de travail depuis 2015.