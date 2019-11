La peinture de Louise Robert en vedette à l'Espace musée Québecor

L'art de Louise Robert aura droit à une belle vitrine pendant plusieurs semaines à l'Espace musée Québecor, à Montréal. L'exposition «Compter le temps» y sera en effet présentée jusqu'au 21 février 2020.

La peinture et les mots de l'artiste, qui compte plus de 40 ans de carrière, s'intéresseront à la traversée du temps, grâce à des couleurs, des touches, des empâtements et des griffures marqués.

«Avec l’Espace musée Québec, nous voulions participer à la démocratisation de l'art en créant un espace ouvert à tous qui permettrait au public, à nos employés, aux passants du Vieux-Montréal, de découvrir ou redécouvrir une foule d'œuvres d'artistes d'ici. C'est une fois de plus mission accomplie avec cette exposition d'une grande beauté de l'artiste peintre Louise Robert», a laissé savoir Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par communiqué.

Au fil des ans, Louise Robert a non seulement exposé ses œuvres au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, aux États-Unis et en Europe, notamment à New York et Paris.

De plus, sa contribution à l'art se fait sentir dans plusieurs collections de grands établissements, que ce soit le Musée des beaux-arts du Canada, celui du Québec ou encore de Montréal.