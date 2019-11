Le président de l'UMQ démissionne

Le président de l’Union des municipalités du Québec Alexandre Cusson annoncera mardi après-midi sa démission, a appris TVA Nouvelles.

Celui qui est également maire de Drummondville souhaite réfléchir à son avenir politique et prend donc ses distances avec l'organisme. Il voulait préserver l’intégrité et l’indépendance de l’UMQ.

Dans les dernières semaines, l’establishment du Parti libéral faisait de l’œil au président de l’UMQ qui disait ne pas être intéressé par la chefferie libérale à ce moment.

Rappelons que la course à la direction du PLQ sera lancée la semaine prochaine. La députée Dominique Anglade est déjà de la course tandis que les élus Marwah Rizqy et Gaétan Barrette poursuivent leur réflexion.