Le Tricolore revient de l'arrière et bat les Blue Jackets

Les Canadiens de Montréal ont créé l’égalité dans la dernière minute de la troisième période et a trouvé le moyen de l’emporter 3 à 2 en tirs de barrage contre les Blue Jackets de Columbus, mardi soir, au Centre Bell.

C’est une réussite de Tomas Tatar avec 40 secondes à faire au temps réglementaire qui a envoyé tout le monde en surtemps. Alors que Carey Price était au banc à la faveur d’un sixième patineur, le Slovaque a profité d’un magnifique relais de Nick Suzuki pour décocher un tir sur réception qui n’a laissé aucune chance au gardien Elvis Merzlikins.

Moins de deux minutes avant ce but inespéré, les Blue Jackets avaient pris les devants grâce à un filet de l’attaquant Zach Werenski.

En fusillade, c’est finalement un succès de Jonathan Drouin et l’efficacité de Price qui ont fait la différence.

Le gardien du CH a été très bon tout au long de la rencontre, réalisant notamment des arrêts importants dans le dernier tiers. Au total, il a fait face à 35 lancers, tandis que son vis-à-vis a reçu 32 tirs.

Brendan Gallagher a inscrit l’autre filet du Canadien, alors qu’Eric Robinson a été l’autre patineur à battre Price.

C’était d’ailleurs son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Il s’agissait également de la troisième fois en quatre affrontements que la troupe de Claude Julien permettait à un patineur de marquer son premier but dans le circuit Bettman. En plus de Robinson, Connor Clifton (Bruins de Boston) et Blake Lizotte (Kings de Los Angeles) ont eu cette chance.

Les Blue Jackets auront la chance de prendre leur revanche, alors que les deux formations se retrouveront dans sept jours, mais au domicile de la formation de l’Ohio. En attendant, le Tricolore se mesurera aux Capitals, vendredi, à Washington et aux Devils du New Jersey, samedi, au Centre Bell.