Les Québécois toujours les moins dépensiers au pays durant les Fêtes

Les consommateurs québécois sont toujours plus économes que les Canadiens pour Noël et cette année, ils prévoient dépenser en moyenne 503 $.

Il s’agit d’une hausse comparativement à l’an dernier alors le sondage Léger réalisé pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) indiquait un montant de 458 $ en dépense moyenne pendant la période des Fêtes.

Au Canada, les consommateurs prévoient dépenser 792 $ pour leur magasinage des Fêtes. «Cette différence constante d'une année à l'autre peut s'expliquer par la différence entre le revenu moyen par habitant des Québécois et leur niveau de taxation face au reste du Canada», a fait savoir Marc Fortin, président du CCCD Québec, par communiqué.

S’appuyant sur une compilation du Conference Board du Canada, M. Fortin a souligné que «le revenu par habitant avant taxes et impôts des Québécois est de 18 % moins élevé que la moyenne canadienne, soit 42 436$ pour le Canada et 34 810$ pour le Québec ».

Autre différence notable, notamment en ce qui a trait aux achats, l’enquête du CCCD note que les Québécois sont beaucoup plus épicuriens que les autres Canadiens en dépensant davantage pour l'alcool, la nourriture, les gâteries alimentaires, les livres et la musique,

«Les Québécois alloueront 17 % de plus de leur budget des fêtes que les autres Canadiens pour l'alcool et la nourriture et presque 15 % de plus pour les livres et la musique», note-t-on dans un communiqué.

Marc Fortin du CCCD, qui représente plus de 45 000 commerces au pays, souligne d’ailleurs l'affection particulière des Québécois pour les achats culturels.

Dépenses en quelques chiffres :

Près de 74 % des Québécois disent que la majorité des achats seront faits en magasin contre

72 % au Canada

Environ 49 % des Québécois disent être stressés par le magasinage des Fêtes contre 57 % au Canada

Environ 22 % des Québécois ont déjà commencé le magasinage des Fêtes contre 28 % au Canada