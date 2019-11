L’heure de pointe s’annonce particulièrement difficile mardi matin, en raison des averses de neige tombaient depuis lundi soir.

Des avertissements de neige et de tempête hivernale ont d’ailleurs été émis par Environnement Canada pour plusieurs régions du Québec.

La neige qui a débuté tôt en soirée lundi persistera tout au long de la journée mardi et atteindra les secteurs de l’est de la province. On attend de 15 à 20 cm de neige sur le sud du Québec. Entre 15 et 25 cm de neige sont attendus sur le centre du Québec et un total de 20 à 30 cm sont prévus sur le Bas-Saint-Laurent et jusqu'à 40 cm sur la Gaspésie d'ici mercredi après-midi.

À Montréal, la neige devrait cesser en mi-journée mardi pour laisser la place à un ciel nuageux. Et à des vents du nord-ouest à 20 km/h avec rafales à 40 en après-midi. Le mercure afficher un maximum de - 3 °C avec un refroidissement éolien de près de - 13 °C.

À Québec, la situation sera similaire: de la neige et de la poudrerie sont prévues tout au long de la journée avec des vents qui souffleront à 40 km/h avec rafales à 60. Côté températures, il fera un maximum de - 3 °C et un refroidissement éolien de - 15 °C.

La journée de mercredi s’annonce ensoleillée et sans chute de neige pour plusieurs secteurs. Ce sera notamment le cas à Montréal où il fera un maximum de - 6 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et il fera - 5 °C.

Il faudra en profiter puisque les averses de neige devraient reprendre à compter de jeudi.