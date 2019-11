Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, a promis de mener plus de consultations à l’avenir pour mener à bien ses politiques.

«J’ai reconnu mon erreur que je devais davantage consulter et c’est ce que je vais faire au cours des prochaines semaines», a-t-il dit en entrevue à l’émission «La Joute».

«Personne n’aime avoir des semaines comme j’ai vécu la semaine dernière. Mais à partir du moment où on a des semaines comme ça, on continue de travailler, on ne lâche pas.»

Le ministre Jolin-Barrette s’est excusé mardi et a dit prendre «l’entière responsabilité des erreurs commises» dans le dossier de la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) qui a fait les manchettes la semaine dernière.

