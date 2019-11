Soir d’inauguration pour «Illumi-Féérie de lumières»

Une dose de magie souffle sur Laval depuis vendredi dernier. L’attraction «Illumi-Féérie de lumières », présentée par Cavalia, est désormais ouverte au public. Mardi soir avait lieu l’inauguration officielle du parcours multimédia lumineux, en présence de multiples personnalités.

Jusqu’au 5 janvier, à la tombée de la nuit, on peut se promener à travers les mondes fantastiques d’«Illumi », peuplés de créatures scintillantes, multicolores et plus grandes que nature: la Savane, les Pôles à l’infini, la Grande Place du Carrousel, le Boulevard en folie, Feliz Navidad, le Village du père Noël, les Lanternes magiques et Rêver l’Étoile.

Animaux, personnages, bâtiments: il y a de tout dans ce monde ludique, où trônent de surcroît un gigantesque arbre de Noël et un carrefour de «foodtrucks».

Cavalia avait dû reporter d’une semaine l’ouverture du site, le 1er novembre dernier, en raison des conditions météo qui avaient endommagé ses installations.

«Illumi – Féérie de lumières» s’étend sur 50 600 mètres carrés, sur le terrain de Cavalia, en bordure de l’autoroute 15, près du Centropolis, à Laval.