Un palmarès techno à l’approche du Vendredi fou

Le magazine «Protégez-vous» publie son palmarès des marques de produits électroniques, juste à temps pour la période de magasinage des Fêtes.

Un grand dossier dans l’édition de décembre dévoile les résultats de ces évaluations de téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables, téléphones intelligents, écouteurs, haut-parleurs et moniteurs d’activité.

En plus de tests de performance en laboratoire, un panel de 3700 lecteurs de la revue a contribué à déterminer quels appareils étaient les plus fiables et les plus appréciés par les consommateurs québécois.

Clémence Lamarche, journaliste de «Protégez-vous», remarque que certains appareils sont moins résistants que d’autres. «Par exemple, le tiers des ordinateurs portables connaîtront des problèmes dans les 5 premières années», illustre-t-elle.

«Du côté des portables, Apple se démarque vraiment. Mais si vous voulez absolument un ordinateur qui fonctionne avec Windows, votre meilleure alternative c’est HP, avec un taux de fiabilité de 76%», suggère-t-elle.

L’analyse révèle que les ordinateurs portables (taux de fiabilité : 71%) et les moniteurs d’activité (73%), brisent beaucoup plus souvent que d’autres. En comparaison, les haut-parleurs (92%) et les téléviseurs (86%) s’avèrent beaucoup plus fiables.