Autres adieux d'Elton John à Montréal en avril 2020

On croyait que le plus récent rendez-vous d'Elton John avec son public montréalais, en octobre 2018, était le dernier. Le célèbre chanteur britannique en a décidé autrement.

Parmi les 24 nouvelles dates – qualifiées d'ultimes – ajoutées en Amérique du Nord à la tournée d'adieu «Farewell Yellow Brick Road», l'artiste en a confirmé deux à Montréal, les 2 et 3 avril 2020, au Centre Bell.

Ce sera ainsi l'occasion de réentendre de grands succès comme «Rocket Man», «Tiny Dancer» et «Candle in the Wind».

Les billets de ces concerts seront en vente à compter du 22 novembre à 10 h (evenko.ca). La prévente American Express s'amorcera ce jeudi à 10 h.

Le public de Toronto pourra également accueillir l'homme de 72 ans comme il se doit durant deux soirs, les 28 et 29 mars au Scotiabank Arena.

Lancée en septembre 2018, la tournée qui occupe actuellement la star doit être la dernière série de spectacles d'Elton John à travers le monde. Elle se conclura en 2021.

Au cours d'une carrière échelonnée sur cinq décennies, l'artiste a donné plus de 4000 prestations, visitant par le fait même plus de 80 pays.

Il y a quelques mois, il a reçu la Légion d'honneur décernée par le président français Emmanuel Macron.