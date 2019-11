Deux ascenseurs défectueux dans une résidence pour aînés

Des dizaines de résidents d’un immeuble pour personnes âgées de Québec doivent composer depuis un long moment avec des ascenseurs défectueux qui refuse de desservir adéquatement le deuxième étage.

« Les gens se plaignent. Il va arriver quelque chose si ça continue », explique Yvette Gascon.

La dame âgée de 80 ans espère ne pas subir de représailles mais elle n’en peut plus d’attendre.

« Ça fait deux semaines. J’ai essayé de descendre avec un déambulateur par les escaliers et je me suis fait chicaner ! La cafétéria est en bas et je n’avais pas mangé de la journée », ajoute l’octogénaire.

Système temporaire

À la résidence privée Le Boisé Vanier, sur le boulevard Père-Lelièvre, des affiches confirment effectivement le problème. Un premier ascenseur est inutilisable et le second doit subir une réparation.

Sur les lieux, les gens peuvent accéder normalement au 2e étage par l’ascenseur, mais pour revenir au rez-de-chaussée, la situation est moins facile. La patience des retraités semble avoir atteint sa limite.

« Je dois m’arranger avec une autre femme plus haut pour qu’elle m’envoie l’ascenseur au 2e. Les boutons ne marchent pas ici. Sinon, c’est l’escalier. Imaginez si une ambulance doit venir ici », a précisé une autre résidente capable de se déplacer sans aide. Selon elle, le service est perturbé depuis deux semaines, mais les problèmes auraient commencé bien avant.

Au 2e étage, une note explique aussi la marche à suivre. Un système par radio a été temporairement mis en place. « Pour appeler l’ascenseur, s’il vous plaît bien vouloir nous rejoindre avec la radio. Un membre du personnel l’enverra au 2e étage.

Désolé des inconvénients, une pièce de remplacement est commandée », peut-on lire.Très rapidement« Ce n’est pas une situation idéale. Nous déployons tous les efforts pour régler le problème d’ici la fin de la semaine », a expliqué Mylène Dupéré, vice-présidente affaires publiques chez Groupe Sélection.

Quelques minutes après, la direction est revenue à la charge en précisant que la réparation devrait se faire dès jeudi.

Membre du groupe Sélection Retraite, la résidence Le Boisé Vanier accueille les personnes âgées autonomes et offre l'hébergement avec soins et services aux personnes en perte d’autonomie. Les résidents doivent toutefois être mobiles et pouvoir sortir par eux-mêmes de leur appartement. L’immeuble compte 441 unités.