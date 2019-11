Devimco lance le processus de prélocation de son projet Alexander

Devimco va lancer jeudi un blitz de prélocation pour les 257 unités de la première phase de son projet locatif Alexander, sur le site Children’s, à Montréal.

La tour de 24 étages, située au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Sussex, sera entièrement locative, comme sa future voisine, Alexander 2, haute de 25 étages et devant compter 239 unités.

Les deux tours Alexander seront aménagées au-dessus d’un basilaire de 10 000 pieds carrés comprenant des commerces, mais aussi le nouveau Centre communautaire Peter McGill et sa bibliothèque. Les deux immeubles vont partager certains services avec les deux tours à condos EstWest - entièrement vendues -, aussi réalisées par Devimco devant le square Cabot et la station de métro Atwater. C’est le cas pour un centre sportif de 3500 pieds carrés.

Les premières unités pourront être occupées à la fin du printemps prochain.

Ces dernières années, Devimco a mis en marché 2300 unités locatives neuves, seulement sur l’île de Montréal. Bien que l’entreprise continue de construire des centaines de condos chaque année, le locatif prend de plus en plus d’ampleur, ce qui lui permet à la fois de diversifier son portefeuille et de conserver des actifs en location.

«On a senti une demande pour du locatif quand on a commencé à en faire dans Griffintown avec Hexagone 1, vers 2015, a expliqué à l’Agence QMI Marco Fontaine, vice-président au développement résidentiel et au marketing chez Devimco.

«Ça a permis, dans Griffintown, de concrétiser notre projet plus rapidement, et ça a aussi permis de diversifier le portefeuille de Devimco», a ajouté M. Fontaine.

En plus des unités locatives neuves réalisées à Montréal, Devimco va en proposer 1500 autres dans le secteur Solar Uniquartier, au coin des autoroutes 10 et 30, à Brossard.

Selon M. Fontaine, ces dernières années, les locations se sont effectuées en moyenne deux fois plus vite que les prévisions les plus optimistes.

«On est sûrs que ça va être pareil avec Alexander 1, car on parle d’un complexe avec plusieurs services, qui est bien situé, près du square Cabot, du métro Atwater, de commerces et d'universités», a indiqué M. Fontaine.

Jusqu’à 3900 $ par mois

Les tours Alexander, conçues par la firme d’architectes Menkès Shooner Dagenais LeTourneux, vont proposer des studios ainsi que des unités d’une, deux ou trois chambres, en plus de penthouses.

Pour un studio de 400 pieds carrés, le loyer mensuel moyen sera de 1330 $, ce qui comprendra les électroménagers, l’eau chaude, l’électricité et le chauffage, de même que la climatisation, le WiFi dans les espaces communs, en plus des services, comme une piscine intérieure et une piscine extérieure.

Pour les unités d’une chambre, le loyer mensuel grimpe à 1545 $ par mois, toujours en moyenne, puis on parle de 2300 $ par mois pour un quatre et demi, 3175 $ par mois pour un cinq et demi et jusqu’à 3865 $ par mois pour un penthouse.

Deux types de finitions seront proposés, soit un modèle avec des couleurs pâles et un avec des couleurs plus foncées.

Soulignons que le nom Alexander est un clin d’œil au Dr Alexander Mackenzie Forbes qui, au début du 20e siècle, avait mobilisé des médecins et des citoyens pour fonder un hôpital dédié aux jeunes, ce qui a débouché au fil des ans sur l’Hôpital de Montréal pour enfants, aussi connu comme le Montreal Children’s.

Du site original, un seul bâtiment a été conservé, soit la Maison des infirmières. Le reste du vaste terrain sera constitué de quatre tours réalisées par Devimco et aussi par le 1111, Atwater, un projet de 38 étages piloté par le Groupe EMD Construction - Batimo et High-Rise Montreal.