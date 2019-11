Le nouveau commissaire de l’Unité permanente anticorruption, Frédérick Gaudreau, a fait une bonne impression, mercredi, même s’il demeure «coincé entre l’arbre et l’écorce».

M. Gaudreau est demeuré prudent sur la plupart des dossiers, notamment celui de la fermeture de l’enquête «Justesse», mais en lisant entre les lignes, Emmanuelle Latraverse estime que le commissaire a été très clair.

«Ce qu’il nous dit, c’est qu’à revoir l’ensemble du dossier, c’était devenu évident selon lui que ça ne passerait pas le test des tribunaux», estime-t-elle.

Le commissaire s’est d’ailleurs bien gardé de critiquer explicitement l’ancienne administration. Il faut dire que M. Gaudreau doit à la fois rétablir la confiance de la population envers l’institution et rebâtir l’UPAC depuis l’interne. Il ne peut donc pas s'étendre sur la place publique pour analyser le travail de ses enquêteurs.

«Il faut que ça se mette à aller assez bien pour attirer des gens des autres corps policiers, parce qu’il est dépendant de ça, et il doit rétablir la confiance de l’institution sur la place publique. [...] Je pense qu’effectivement, il est pris entre l’arbre et l’écorce actuellement.»

Sauf que toute cette prudence et tout ce mystère qui continue d’entourer l’UPAC ont de quoi embêter les citoyens, constate Pierre Nantel.

«Je me mets à la place des téléspectateurs qui écoutent tout ça et qui se disent que c’est à n’y rien comprendre. Pour moi, c’est un langage codé. [...] Je suis beaucoup l’actualité et, pour moi, c’est une grosse boîte mystérieuse», déplore-t-il.