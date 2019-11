Gregory Charles vend sa station de radio

C’est la fin pour la station Radio-Classique de Montréal, CJPX-FM 99,5, puisqu’elle a été achetée par Leclerc Communication qui la transformera en diffuseur de musique populaire.

Leclerc Communication a annoncé mercredi qu’elle s’est entendue avec le groupe Média ClassiQ, propriété de Gregory Charles, pour mettre la main sur cette antenne. L’entreprise compte ainsi créer une station centrée sur la musique pop-rock et alternative, comme c’est le cas pour WKND 91,9 à Québec qu’elle possède.

«Cette acquisition est une opportunité en or pour le joueur indépendant que nous sommes. Elle nous permet de mettre la main sur l'une des stations couvrant le plus grand territoire, qui plus est, dans un marché où il n'y a plus de fréquence disponible», a dit Jean-François Leclerc, vice-président Programmation de Leclerc Communication, par communiqué.

La nouvelle station s’appellera WKND 99,5 Montréal. Toutefois, la transaction et ce changement de conditions de licence doivent cependant être approuvés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avant de pouvoir aller de l’avant.

Sur le web

De son côté, Radio-Classique continuera de survivre sur internet (radioclassique.ca), a précisé Gregory Charles qui avait acheté la station des mains de l’ancien animateur Jean-Pierre Coallier il y a quatre ans.

«Le monde de la radio est cependant en grande métamorphose et la vaste majorité des auditeurs de Radio-Classique l'écoutent désormais via le web, a mentionné M. Charles pour justifier cette vente. Après vingt ans d'existence, l'occasion d'imaginer et de redéfinir la Radio-Classique des vingt prochaines années s'imposait et s'est matérialisée.»

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.