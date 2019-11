Il y aura finalement une école dans Griffintown

Après des années à chercher des solutions, il y aura finalement une école dans le quartier Griffintown, à Montréal, où des milliers de personnes se sont installés ces dernières années.

Un projet mixte de l’entreprise d’économie sociale Bâtir son quartier va en effet inclure une école primaire au sein d’un ensemble immobilier misant sur du logement social, en plein cœur du secteur Bassins du Havre.

Le complexe, qui sera développé sur un terrain de la rue Bassin appartenant à la Ville de Montréal, a été développé en collaboration avec la Commission scolaire de Montréal (CSDM), la Ville et l’arrondissement du Sud-Ouest, a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

«C'est une excellente nouvelle pour Griffintown, ses résidents et les familles qui ont l'intention de s'y installer, a dit la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon. L'ensemble des parties prenantes a collaboré de manière exemplaire afin de répondre aux besoins manifestés par la population, tout en proposant une démarche novatrice et consensuelle en termes de développement urbain.»

Le secteur comptait 218 enfants de 4 ans et moins pour 5500 unités d'habitations, selon les données disponibles établies en fonction du ratio de 2016. «Au terme des constructions totalisant environ 13 500 nouvelles habitations, ce chiffre pourrait grimper à 535 enfants de 0 à 4 ans», a-t-on mentionné.

«La construction d'une école primaire dans Griffintown constitue une excellente nouvelle pour les familles qui ont choisi de s'établir dans le quartier», a dit de son côté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Notre administration cherche sans cesse à mettre en valeur et à accroître la mixité à Montréal. Cela passe notamment par l'aménagement de quartiers complets, au sein desquels la population a accès à tous les services dont elle a besoin au quotidien incluant, évidemment, des écoles. Ce projet mixte est un bel exemple des solutions innovantes qui peuvent être mises en place pour faire de Montréal une ville plus inclusive qui répond réellement aux besoins de sa population», a poursuivi Mme Plante.

«Cette école est attendue depuis de nombreuses années par les résidents et les familles de Griffintown. Elle vient compléter à merveille le secteur des Bassins du Havre, où l'on retrouve une grande coopérative familiale et des garderies. D'autres logements communautaires pour familles et pour aînés ainsi que des CPE viendront bientôt bonifier ce milieu de vie moderne et agréable», a indiqué pour sa part le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.