Itinérance: les unités de débordement restent fermées malgré le froid

Les mesures spéciales habituellement mises en place pour les sans-abri lorsqu’il fait froid à Montréal, ne seront prêtes que le 1er décembre, malgré la température glaciale.

L’unité de débordement qui prend place à l’ancien hôpital Royal-Victoria ouvre seulement le 1er décembre prochain. Même chose pour la halte-chaleur de la Mission St Michaels.

À cet endroit, les gens sans logis peuvent amener avec eux leur animal de compagnie. Les gens intoxiqués, qui ne sont pas nécessairement les bienvenus dans les refuges, y sont aussi acceptés.

Une halte-chaleur a toutefois été en mesure d’ouvrir ses portes dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve la nuit dernière, et l’endroit fut fort achalandé.

Alexandre Paradis de l’organisme SOS Itinérance, déplore qu’on ne puisse s’ajuster à la dernière minute lorsqu’il fait très froid.

«Ils sont pris dans le froid! Ils essaient de se réchauffer dans les salles d’attente des hôpitaux, mais ils se font expulser. Il va y avoir des cas d’engelure encore, et peut-être pire... et ça ne nous tente pas», explique M. Paradis en entrevue à TVA Nouvelles.

Les refuges complets

À la Mission Old Brewery, on affichait complet la nuit dernière, au point où on a dû installer 50 hommes dans la cafétéria.

«On essaie de garder les portes ouvertes pour le plus grand nombre de personnes possibles. Les personnes avec animaux de compagnie, on espère qu’ils vont pouvoir un endroit dans ces températures, ça prendrait une ressource à Montréal pour ces personnes», a indiqué de son côté Matthew Pearce de la Mission Old Brewery.

La température ressentie à Montréal dans la nuit de mardi à mercredi était de -22, alors que la nuit de mercredi à jeudi on devrait ressentir -17, une situation très inhabituelle.