En colère, la mairesse de Brossard inaugure un viaduc

La mairesse de Brossard a inauguré mercredi un nouveau viaduc au Quartier Dix30 et en a profité pour écorcher au passage ses collègues de l’agglomération de Longueuil qui n’ont pas octroyé un dollar dans l’infrastructure que Doreen Assaad qualifie de régionale et non de locale.

Le viaduc en question qui enjambe l’autoroute 10 sera d’ailleurs accessible pour la toute première fois aux automobilistes au milieu de l’après-midi et son ouverture devrait certainement contribuer à désengorger le Quartier Dix30. Le viaduc est positionné juste à côté d’une des stations du REM dont les travaux se poursuivent.

Dans le cadre d’une conférence de presse en matinée, la mairesse Assaad a indiqué que le viaduc a coûté 10M$ de moins que prévu. La facture totale s’élève à 30M$ et elle est entièrement assumée par les contribuables de Brossard.

Doreen Assaad ne s’est pas gênée ce matin pour dénoncer publiquement l’absence de contribution financière de l’agglomération de Longueuil, dont Sylvie Parent en est la présidente du comité exécutif.

«Il y a un volet d’équité qui est très important et je pense qu’une bonne collaboration réelle avec toutes les villes liées, ce serait un bon geste de contribuer financièrement à l’infrastructure», a-t-elle mentionné.

Pour sa part, la mairesse et présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, Sylvie Parent, a dénoncé l’ambiguïté de l’application du règlement d’intérêt collectif.

« Depuis la création de l’agglomération en 2007, le règlement sur les équipements d’intérêt collectif n’a jamais été mis en application, dit-elle. Les villes de Brossard et de Longueuil seraient les seules bénéficiaires de ce règlement au détriment des trois plus petites villes.»

Ce à quoi elle a ajouté que « si la mairesse de Brossard le souhaite, je m’engage à ce que ce sujet soit abordé à la toute première Table des maires de l’agglomération en janvier 2020.»