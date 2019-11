Après avoir dû suspendre sa réforme de l’immigration, le gouvernement Legault devra-t-il aussi reculer sur des dossiers en matière d’éducation? Selon l’analyste Emmanuelle Latraverse, le risque est réel pour la CAQ.

Selon elle, le gouvernement «s’en sort à très bas prix» actuellement avec son projet de loi qui doit abolir les commissions scolaires, surtout parce que le sujet ne soulève pas les passions.

«Personne n’est en amour avec les commissions scolaires et le projet de loi fait 100 pages, il est compliqué et personne ne comprend rien là-dedans», dit-elle.

Or, lorsqu’on s’y attarde et lorsqu’on porte attention aux critiques, on réalise qu’il y a des fils qui dépassent.

Le projet de loi donne notamment davantage de ressources à des écoles privées et permettra le «magasinage» d’écoles. Il soulève également des enjeux de gouvernance : qui va parler pour les commissions scolaires? Qui va pouvoir contester le ministre Roberge?

«Je vois de gros signaux d’alarme. [...] Quand j’entends les témoignages, je me dis que si c’était aussi simple que de renvoyer des étudiants étrangers chez eux, ça fait longtemps que les gens seraient dans la rue», souligne Emmanuelle Latraverse.

«Il y a un risque réel que l’éducation devienne le nouveau mur de la CAQ.»

Pour Pierre Nantel, le recul du gouvernement sur l’immigration est salutaire pour les Québécois, puisqu’il le forcera à se remettre en question et à ne pas travailler trop rapidement.

On a d’ailleurs vu le ministre Roberge admettre ses torts à l’Assemblée nationale en lien avec la fameuse liste relative au Programme expérience Québec à laquelle son ministère a collaboré.

Voyez l’extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.