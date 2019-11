L'ouverture d'un magasin Sail cause une importante congestion routière

L’ouverture d’un nouveau magasin Sail a créé de bons bouchons de circulation mercredi matin à Sherbrooke.

Une forte congestion routière a été constatée sur l’autoroute 410, sur le boulevard de Portland ainsi que sur la rue Jean-Paul Perreault.

Le magasin spécialisé en articles de plein air offrait des rabais alléchants aux premiers clients sur place, ajoutant à l’engouement pour l’événement.

La police de Sherbrooke a également avisé les automobilistes des ralentissements de la circulation dans le secteur.

«Prévoir un chemin alternatif», a fait savoir le corps policier sur Twitter.

Entreprise canadienne fondée il y a plus de 40 ans, SAIL emploie près de 2 000 personnes à son siège social de Laval et dans ses magasins du Québec et de l'Ontario.

La circulation est ralentie dans le secteur du Boulevard de Portland et de la rue Jean-Paul -Perreault .La problématique est également sur l’autoroute 410. Prévoir un chemin alternatif. pic.twitter.com/haaTlpK60O — Police Sherbrooke (@SPSSherbrooke) November 13, 2019

L'entreprise détient également l'enseigne Sportium, qui compte trois succursales, à Saint-Hubert, à Laval et à Québec, ainsi que son propre site transactionnel.