Peut-on utiliser le mot «catimini» à l’Assemblée nationale? Le terme a créé des échanges corsés au Salon Bleu et forcé le président François Paradis à intervenir.

La députée libérale Marwah Rizqy a demandé au gouvernement d’arrêter de travailler «en catimini», ce qui n’a pas plu au ministre Simon Jolin-Barrette, qui a demandé le retrait du propos. S’en est suivi un échange entre le président de l’Assemblée nationale et le leader parlementaire de l’opposition, Marc Tanguay, au sujet de la présence – ou non – du mot catimini dans le dictionnaire des mots non parlementaires.

«Tout ce qui implique la notion de cacher de l’information est un propos non parlementaire», a tranché François Paradis.

«Jacques Parizeau disait que c’est du gossage de poil de grenouille», réagit l’analyste politique Dimitri Soudas.

«On en rit, mais le problème là-dedans, c’est que tout le monde a l’air fou. Même l’institution a l’air folle. Personne n’y gagne», déplore de son côté Stéphane Bédard.

Parlant de «catimini», la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault aurait pu agir plus discrètement durant la période des questions, elle qui a été aperçue en train de se limer les ongles durant une réponse de son collègue du Conseil du Trésor. Au même moment, le premier ministre François Legault consultait son téléphone cellulaire.

«La règle de base c’est que quand la caméra est là, tu es supposé comprendre et agir en conséquence, note Stéphane Bédard. Il y a des endroits pour répondre [au téléphone] et se limer les ongles. En général, ce n’est pas à l’Assemblée.»

