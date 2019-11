Parole de son nouveau commissaire, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a toujours respecté les lignes de conduite imposées par le droit et les techniques d’enquête policière.

Frédérick Gaudreau n’hésite pas à défendre le travail de ses enquêteurs, même si celui-ci a été remis en question au cours des derniers mois par des tribunaux. On n’a qu’à penser à l’arrêt des procédures contre l’ex-numéro 2 de la Ville de Montréal, Frank Zampino, en raison des techniques de l’UPAC qui ont été sévèrement critiquées par la juge. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a porté cette cause en appel.

«Ce que je peux vous assurer, c’est que dans la révision de nos dossiers, surtout ceux qui sont devant les tribunaux aujourd’hui, on a respecté les lignes de conduite qui nous sont imposées par le droit et par les techniques d’enquête policière en général», a insisté M. Gaudreau, admettant que le droit avait évolué au fil des années.

C’est notamment cet argument qui explique la fermeture de l’enquête «Justesse», ouverte il y a une dizaine d’années.

«Si je fais un contrôle de qualité sur une enquête et que je m’aperçois qu’elle a été démarrée il y a 10 ans, je dois regarder le droit tel qu’il est aujourd’hui parce que c’est ce droit-là qui va devoir être appliqué devant les tribunaux», explique le commissaire.

M. Gaudreau dit par ailleurs comprendre que les citoyens se posent des questions sur le fonctionnement de l’UPAC et les dénouements de ses enquêtes. Il souligne que le comité de surveillance de l’UPAC, auquel l’organisation doit s’expliquer, peut être appelé à jouer un rôle de transmission de l’information qui permettra de ne pas franchir la ligne très mince entre transparence et confidentialité.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.