Près de 175 000 personnes réclament le retour de Don Cherry

Une pétition lancée lundi pour réclamer le retour en ondes du controversé animateur Don Cherry a permis de recueillir plus de 150 000 signatures en à peine un peu plus de 24 heures.

Peu avant 22 h 30, mardi, la pétition présentant Don Cherry comme une «icône canadienne» et un «symbole de la classe ouvrière» sur le site Change.org a franchi le cap des 150 000 signatures. Près de 6000 noms supplémentaires s'étaient ajoutés à 23 h 30.

«[Don Cherry] est peut-être politiquement incorrect et n'a peut-être pas été aussi prudent qu'il aurait dû dans ses remarques, mais son offense ne valait pas un renvoi», estime le créateur de la pétition, le magazine «Western Standard», un bimensuel de droite albertain.

Les auteurs de la pétition jugent aussi que CBC et Sportsnet n'auraient pas dû abdiquer devant les demandes de renvoi des «libéraux» et des «activistes sur twitter» et qu'ils doivent réintégrer Don Cherry dans ses fonctions.

Lundi, Sportsnet a décidé de mettre un terme à son association avec Don Cherry, qui présentait son segment «Coach's Corner» depuis des décennies lors de la «Soirée du hockey».

Deux jours auparavant, M. Cherry avait tenu des propos controversés sur les immigrants qui, à ses yeux, n'en faisaient pas assez pour honorer la mémoire des vétérans en arborant un coquelicot.

La pétition en ligne.