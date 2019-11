QS et habillement : «ils niaisent tout le monde»

En pleine saga du coton ouaté de Catherine Dorion, Mario Dumont s'interroge sur la stratégie de Québec solidaire (QS) et croit que le parti «niaise tout le monde».

«Il y a un an, on se disait que c’est un parti qui doit prouver son sérieux [...] Là, ils niaisent tout le monde», avoue d’entrée de jeu l’animateur, comparant l’équipe de députés actuelle à l’ancien duo formé par Amir Kadir et Françoise David qui «défendait ses dossiers».

Mario Dumont souligne de plus les contradictions de la formation politique de gauche.

D’un côté, QS défend Catherine Dorion, mais affirme aussi ne pas vouloir aborder la question de l’habillement. «Ça ne fait pas très sérieux», juge-t-il.

«Soit tu dis ''on ne veut pas parler de ça'', on se conforme au règlement et on dit à Catherine que le party est fini [...] Sinon, si tu veux être transparent, tu demandes officiellement de faire sauter le code vestimentaire à l’Assemblée nationale.»

«Mais excuse-moi...est-ce que quelqu’un [dans la population] a demandé ça?», conclut l’animateur.