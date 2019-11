30 000 utilisateurs pour JUMP à Montréal

Le service de vélos électriques en libre-service JUMP a attiré 30 000 utilisateurs à Montréal pour sa première année.

La distance moyenne des trajets a été de 2,8 km, et les mois de juillet et août auront été sans surprise les plus populaires chez les utilisateurs de ces vélos rouges.

L’arrondissement de Ville-Marie est celui où le plus grand nombre de déplacements ont été faits (31 % de l'ensemble). Le Plateau Mont-Royal se place au deuxième rang avec 19 % des trajets.

Fait intéressant: JUMP dit avoir sermonné plusieurs utilisateurs pour leur mauvais comportement avec leur vélo.

«JUMP a averti de manière proactive plus de 1 700 cyclistes pour stationnement incorrect, les récidivistes recevant une amende de 25 $ USD et certains perdants même l'accès à la location de vélos JUMP», a fait savoir l'opérateur, qui appartient à la compagnie Uber.

Rappelons que la Ville a accordé cet été trois permis à des compagnies de location de véhicules électriques non immatriculés en libre-service, soit JUMP, Lime et Bird, dans le cadre d'un projet pilote. Les permis prenaient fin vendredi.