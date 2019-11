Carmant fait un plaidoyer pour une plus grande bienveillance auprès des enfants

Au lendemain de la fin des audiences de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) à Sept-Îles, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a fait un plaidoyer pour une plus grande bienveillance auprès des enfants.

Lionel Carmant s'est adressé jeudi à la centaine de participants du forum de l'organisme Éclore Côte-Nord consacré au développement des enfants sur le vaste territoire de la région.

Le ministre a dit souhaiter une meilleure concertation entre les organisations de première ligne comme les commissions scolaires, les centres de la petite enfance (CPE), les organismes communautaires et les municipalités.

Le message de Lionel Carmant a fait écho aux audiences de la commission Laurent, qui a soulevé la grande fragilité de la DPJ de la Côte-Nord. Au cours des derniers mois, les taux de signalement ont atteint un sommet historique dans la région.

«En bout de ligne, ce que l'on veut, c'est que les choses se réorganisent et que la DPJ ne soit plus jamais la porte d'entrée vers les services. La DPJ doit rester là pour les cas exceptionnels comme était sa mission initiale. Il faut que tous les intervenants qui sont ici rebâtissent les liens qui ont disparu au fil des ans avec la première ligne», a dit le ministre caquiste.

Denise Langevin, présidente d'Éclore Côte-Nord et auparavant directrice de la DPJ de la Côte-Nord, estime qu'il est aussi urgent d'agir auprès des familles et des adultes.

«Au niveau des actes criminels liés à la violence conjugale, on a le record au Québec, a dit Mme Langevin. Au niveau de la consommation d'alcool, on a le record au Québec. C'est deux facteurs de risque extrêmement importants pour la maltraitance. C'est indispensable, il faut qu'on s'attaque à cela.»

Les intervenants réunis dans le cadre du forum espèrent tous que les initiatives présentes et futures permettent de faire diminuer la maltraitance chez les enfants.