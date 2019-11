Arrêté par la justice française pour avoir fait pousser des plants de cannabis sur son atoll en Polynésie français, Guy Laliberté ne devrait pas bénéficier d’un traitement de faveur, estime une avocate.

«Je suis d’avis que la loi est la même pour tous, qu’on soit milliardaire ou pas. Ce serait monsieur Tout-le-monde que je pense que les conséquences auraient été beaucoup plus graves», avance Me Ilana Amouyal, avocate française.

Le cofondateur du Cirque du Soleil a été appréhendé plus tôt cette semaine pour complicité de culture, détention et usage de cannabis.

«Dans l’échelle de la gravité, on a la contravention, le délit et le crime. Et la culture du cannabis, c’est criminel, précise l’avocate. Probablement que ce n’est pas lui qui arrosait les plantes, mais ça reste de la culture.»

Évidemment, tout dépend de l’ampleur de la culture.

«On va pas traiter de la même façon un individu qui fait pousser un plant dans son jardin et une personne qui va aménager une maison pour avoir des plants. Là, on est dans l’entre-deux. On a quand même un conteneur», nuance-t-elle.

La question se pose : qu’est-ce qu’une amende pour un milliardaire?

«S’il avait simplement une amende, ça lui fera moins mal qu’à Monsieur Tout-le-monde», confirme Me Amouyal. C’est pourquoi elle pense que Guy Laliberté pourrait devoir purger une peine avec sursis, dans la communauté.

