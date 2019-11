Avec l’annonce d’une rencontre vendredi entre le gouvernement et les médecins spécialistes, l’analyste politique Stéphane Bédard croit que les deux camps parviendront à trouver un terrain d’entente pour ne pas perdre la face.

L’ancien président du Conseil du Trésor, qui a négocié devant celui qui représentait les médecins spécialistes à l’époque, Gaétan Barrette, croit que le gouvernement ne peut plus brandir la menace d’une loi spéciale compte tenu du faible écart entre les deux parties.

«S’il n’y a pas d’entente, il ne restera plus beaucoup de temps. Ça peut mener [le gouvernement] dans une situation où, finalement, ils vont devoir montrer qu’ils avaient bluffé. C’est la pire chose en négociations.»

Rappelons que le gouvernement, qui voulait mettre la main sur un milliard de dollars de la part des spécialistes, a depuis baissé ses attentes. Les médecins spécialistes ont eux aussi accepté dès le départ de faire des concessions.

«Actuellement, tout le monde essaie de trouver un résultat où les faces vont être sauvées. [...] Il ne reste plus qu’à déterminer si on est devant un gouvernement qui est entêté et qui tient absolument à battre les spécialistes», soutient Stéphane Bédard.

Selon lui, s’entêter contre les médecins spécialistes, c’est entrer dans une zone de «sables mouvants».

D’autant plus que le gouvernement n’a plus de rapport de force pour imposer une loi spéciale, à son avis, puisqu’il s’est engagé dans une négociation purement monétaire.

«On négociait pour un milliard, mais là on est rendu à 500 millions, peut-être 600 ou 400. Le monde va se demander pourquoi on est en loi spéciale.»

Et ça, selon son collègue Pierre Nantel, celui qui est assis de l’autre côté de la table – l’ancien premier ministre du Québec Lucien Bouchard – le sait très bien.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.