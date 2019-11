Luce Dufault en tournée l'automne prochain

Afin de présenter un nouveau spectacle à l'«ambiance intime», Luce Dufault reprendra les routes du Québec l'automne prochain.

Plusieurs dates de concert ont été annoncées pour la chanteuse à compter de septembre 2020 et jusqu'en mai 2021. L'artiste s'installera notamment au micro de la Salle Albert-Rousseau, dans la Vieille Capitale, le 18 octobre, ainsi qu'à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal, les 22 et 23 octobre.

Au total, 21 rendez-vous sont déjà prévus un peu partout à travers la province. La liste complète se trouve au lucedufault.com où il est aussi possible d'acheter des billets.

Lors de son retour sur scène, Luce Dufault sera accompagnée de trois musiciens. Elle en profitera pour interpréter les chansons les plus connues de son répertoire, mais aussi des pièces de son prochain album qu'elle dévoilera cet hiver. Le temps de cet effort, elle s'est une fois de plus entourée de Richard Séguin, Daniel Bélanger et Daniel Lavoie.