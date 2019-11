L'Université de Montréal lorgne Brossard

L’Université de Montréal envisage fortement de déménager son campus de Longueuil vers des locaux situés à proximité des futures stations du Réseau express métropolitain (REM), à Brossard.

Ce déménagement permettrait de faciliter les déplacements des étudiants, qui pourraient ainsi avoir un lien direct avec le campus principal de l'Université de Montréal, tout près duquel une station du REM est aussi en construction.

«Les locaux actuels [à Longueuil] sont loués et le projet futur serait également en location, on ne prévoit donc pas de construction. Les locaux seraient à proximité des futures gares du REM qui reliera la Rive-Sud directement au campus principal de l’Université de Montréal [via la station Édouard-Montpetit]», a dit une porte-parole de l'UdeM, Geneviève O’Meara, par courriel.

Actuellement, une dizaine de salles de classe sont utilisées par l’Université de Montréal près de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

Le bail de l'Université de Montréal à Longueuil prendra fin d'ici deux ans, quelques mois avant l'ouverture prévue du segment du REM entre Brossard et la gare Centrale, à Montréal.

Inauguré à l'automne 1999, le campus de l'Université de Montréal à Longueuil offre une trentaine de cours et cinq programmes: criminologie, technologie et innocuité des aliments, victimologie et deux en droit.

Questionnée sur l'emplacement exact et les programmes qui pourraient être offerts au campus de Brossard, l'Université de Montréal est demeurée vague et a indiqué que le projet de déménagement est toujours à l'étude, sans donner plus de détails.