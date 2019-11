Moist célèbre en grand les 25 ans de l’album «Silver»

Moist, groupe mené par David Usher, a offert toute une fête à ses admirateurs dans le cadre de la tournée du 25e anniversaire de l'album «Silver», jeudi, dans un Théâtre Corona bondé.

Après une mise en bouche du groupe rock canadien Stuck On Planet Earth sur le coup de 20 h, le public de trentenaires a eu bien du mal à contenir son excitation. Pas étonnant quand on sait que l’album de la formation lancé en 1994 a depuis été vendu à plus de 400 000 exemplaires juste au Canada.

Les spectateurs ont tout de même dû attendre 21 h 15 pour voir David Usher et ses acolytes fouler la scène du Théâtre Corona sur la pièce «Sabotage» des Beastie Boys. D’un bloc, les mains se sont levées en même temps que les voix. Pas question de rester assis une seconde de plus: les spectateurs ont délaissé leur siège en enterrant la musique dans un gros hurlement.

Avant de tomber en mode nostalgie, Moist s’est fait le plaisir de débuter avec «Mechanical», pièce tirée de «Glory Under Dangerous Skies» sorti en 2014, album de retrouvailles après des années de silence.

«Bonsoir tout le monde! C’est très spécial ce soir!», a lancé David Usher au public presque hystérique avant d’entonner le succès «Underground» tiré de l’opus «Mercedes 5 and Dime». Moist a vite enchaîné avec «Leave It Alone», vers d’oreille qu’on peut retrouver sur «Creature», avant de chanter un succès de leur leader popularisé avec Marie-Mai, «Black Black Heart».

«Silver» a 20 ans, vive «Silver»!

Place aux choses sérieuses et à la fête! «Merci tout le monde! C’est dur pour nous de comprendre que ça fait 25 ans. Ça va être fou!», a confié David Usher à la foule qui scandait un «Happy Birthday» bien senti.

«Push», «Believe Me», «Kill For You»...Chanson par chanson, en ordre s’il vous plaît, le groupe canadien s’est attaqué à «Silver». Loin d’afficher l’attitude statique - et disons-le parfois un peu fanée - de certains groupes qui se lancent le défi de revisiter leur répertoire, c’est plutôt avec une candeur assez fraîche merci que les membres de Moist se sont laissés aller à ce voyage dans les souvenirs.

«C’était notre premier spectacle depuis un moment hier. Aujourd’hui, je pense qu’on est plus dans nos souliers! J’ai récemment eu une commotion cérébrale après un stupide accident, et je dois dire que je n’ai pas mal à la tête ce soir! Yé! La prochaine s’appelle “Silver”!», a lancé en riant le chanteur.

Au moment d’écrire ces lignes, la fête était loin d’être terminée au Théâtre Corona.

Moist sera également en spectacle le 15 novembre au Théâtre Corona, avant d’aller jouer le 22 novembre au Phoenix Concert Theatre à Toronto.