Québec aidera 2 500 jeunes à se trouver un emploi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé un investissement de 70 M$, sur cinq ans, pour accompagner les jeunes sur le marché du travail.

Ce montant provenant du Fonds de développement du marché du travail sera investi dans le Service spécialisé jeune, a indiqué M. Boulet, jeudi, en conférence de presse.

Offert dans les carrefours jeunesse-emploi (CJE), ce service permet aux 15 à 29 ans de se fixer un objectif professionnel et ainsi les orienter, soit vers un emploi qui leur correspond, soit vers une formation appropriée.

Potentiel

Cet investissement a pour but de diminuer le nombre de personnes étant regroupées sous l’appellation «NEEF» : des jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Leur profil est toutefois varié, allant de la jeune mère monoparentale, aux sans-abris, en passant par des jeunes hommes marginalisés et des prestataires d’aide sociale.

«Au Québec, il y a 136 000 "NEEF". Pourtant, il y a 140 000 postes vacants dans la province, alors qu’on réfère à un marché en équilibre lorsqu’il y en a 70 000 à 80 000. Donc, [ce bassin représente] un potentiel immense», a indiqué le ministre, également responsable de la région de la Mauricie.

De ce nombre, le gouvernement Legault espère en envoyer 2 500, chaque année, sur le marché du travail. Instauré en juillet 2016, le programme Service spécialisé jeune a permis d’aider près de 9 000 personnes jusqu’à présent.

Subvention pour une première expérience

M. Boulet a profité de l’occasion pour rappeler que son ministère offrait une subvention pour une première expérience de travail aux jeunes à risque de connaître une période de chômage prolongée.

«Ce n’est pas suffisamment connu. Pourtant, ça m’apparait comme un incitatif important pour permettre une intégration d’un bassin de main-d’œuvre qui est essentiel aujourd’hui», a-t-il expliqué.

Ce programme subventionne 100 % du salaire, jusqu’à concurrence du salaire minimum, chez les organismes à but non lucratif, les administrations municipales et les conseils de bande. En 2018-2019, le montant alloué était de 24,5 M$.

Selon les plus récentes données du Ministère, l’an dernier, le taux d’emploi des 15 à 29 ans était d’environ 70 %.