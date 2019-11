Thierry Henry à la barre de l'Impact

L'Impact de Montréal a trouvé son nouvel entraîneur-chef et on peut dire que le Bleu-Blanc-Noir a frappé un grand coup.

En effet, le Français Thierry Henry sera celui qui dirigera le club à compter de la prochaine saison, selon l'analyste-soccer de la chaîne TVA Sports Vincent Destouches.

Henry deviendra ainsi le septième entraîneur-chef de l'histoire du club.

Après une carrière fructueuse s'échelonnant sur plus de 15 ans en tant que joueur de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal et le FC Barcelone, entre autres, Henry a évolué en MLS avec les Red Bulls de New York de 2010 à 2014.

Par la suite, Henry a été adjoint avec l'équipe nationale belge de 2016 à 2018 avant d'accepter le poste d'entraîneur-chef de l'AS Monaco en octobre 2018. Il a été congédié quelques mois plus tard en janvier 2019 après 20 parties à la barre de l'équipe.