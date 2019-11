Un record de déplacements pour BIXI en 2019

Dans son bilan annuel, BIXI se targue d’avoir une fois de plus fracassé son nombre record de déplacements, en affichant une hausse de 8 % par rapport à 2018.

Cela représente donc 5,8 millions de déplacements effectués dans la dernière année par les utilisateurs de BIXI, selon un communiqué émis par l'organisation jeudi en fin d'après-midi.

L’organisme sans but lucratif explique, entre autres, cette augmentation par l’ajout de 60 nouvelles stations, de 1000 nouveaux vélos, de 2625 points d'ancrage et l’expansion du service dans six nouveaux arrondissements montréalais.

Cela dit, BIXI a connu une légère baisse du côté du nombre de kilomètres parcourus. En 2018, la compagnie faisait état de 15 479 350 km, alors qu’elle en affiche cette année 10 millions de km sur l’île de Montréal, ce qui représente tout de même 10 700 fois la distance séparant Montréal et Gaspé.

La compagnie ajoute avoir aussi eu plus de 320 000 utilisateurs uniques.

Sur les cinq dernières années, BIXI affiche par ailleurs une croissance de 80 % de l’achalandage et de 309 % des ventes.

BIXI électriques

Des BIXI électriques ont par ailleurs fait leur arrivée dans les rues de Montréal en août.

Sans fournir de chiffres, BIXI indique que le nombre d’utilisations quotidiennes moyennes de chaque vélo électrique a rapidement dépassé celles des vélos «classiques».

Le service continuera de croître en 2020 grâce à de nouvelles ententes signées avec les villes de Laval et Mont-Royal, notamment.