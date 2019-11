Une photo d’un conseiller municipal qui a l’air de dormir crée la controverse à Saguenay

Des copies d'une photo où l'on voit le conseiller municipal de Saguenay Michel Thiffault, les yeux fermés, en pleine séance d'un conseil municipal, se sont retrouvées dans certains magazines distribués gratuitement dans des commerces et des entreprises de la ville.

La revue «L'Express 21» est produite par l'ancien animateur radio Louis Champagne.

Joint au téléphone, l'éditeur du magazine et responsable des ventes publicitaires a prétendu ne pas savoir de quel document il s'agissait et a nié catégoriquement être à l'origine de la diffusion de cette photo.

La page, imprimée dans le même format que le magazine et sur le même papier, est disponible dans certaines copies dans l'arrondissement de Jonquière.

Le contenu de la page, qui suggère aux lecteurs que l'élu sommeille en pleine assemblée publique, suscite de l'incompréhension chez plusieurs lecteurs, mais aussi au sein même du conseil municipal.

«Je n'ai jamais vu mon collègue dormir, a assuré la présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour. Ce genre de truc-là qui laisse sous-entendre un message qui n'est pas clair et on ne sait pas de qui ça vient non plus, je trouve ça préoccupant», a-t-elle dit.

«C'est grotesque comme image parce que je n'ai jamais vu, en 10 ans de carrière, un conseiller, un maire ou une mairesse dormir pendant un conseil de ville, a indiqué le conseiller Carl Dufour. Et ça aurait pu m'arriver à moi. Quelqu'un prend une photo rapide, je peux avoir l'air du gars qui dort à toutes les séances du conseil parce que j'ai la tête baissée, mais je n'ai jamais dormi. Je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel.»

Michel Thiffault n'a pas voulu commenter pour ne pas nuire à d'éventuelles procédures judiciaires.

Les avocats de la Ville de Saguenay étudient actuellement les formes de recours possibles.