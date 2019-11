Ashton Kutcher à la rescousse d'une jeune équipe de cross-country

Une mère du Texas a lancé une bouteille à la mer en prenant la peine d’écrire à la star de «That ‘70s Show».

Cette dernière, qui lui a demandé via les réseaux sociaux d’aider l’équipe de cross-country de son fils à se procurer de nouvelles chaussures de sport, était loin de s’attendre à recevoir une réponse.

Son fils, Oswaldo «Ozzy» Briones, 13 ans, est à sa première année dans l’équipe de cross-country de l’école IDEA Tres Lagos à McAllen, au Texas.

Monica Gutierrez a eu l’idée d’envoyer un message à l’acteur après qu’un des coéquipiers d’Ozzy se soit blessé aux pieds, faute de chaussures adaptées à la course.

«Si j’avais pu en acheter moi-même, je l’aurais fait. Étant mère célibataire avec 3 enfants, je ne peux tout simplement pas me le permettre» admet-elle à CNN.

Alors que les parents des jeunes joueurs tentaient d’organiser un levée de fonds, Gutierrez est tombée sur la publication Instagram d’Ashton Kutcher qui invite ses fans à le texter directement.

«Ça faisait déjà un moment que je le suivais [sur les réseaux sociaux] et j’étais au courant de tout ce qu’il faisait pour les enfants notamment et je me suis dit que ça valait la peine de tenter de le coup» explique-t-elle en entrevue à CNN.

Non seulement l’équipe de la star lui a répondu, mais elle a expédié des chaussures neuves aux garçons la semaine suivante, juste à temps pour le championnat régional.

L’excitation était palpable au sein de l’équipe au moment de recevoir les six paires de chaussures Asics, même si les garçons ne connaissaient pas nécessairement celui derrière la bonne action.

«Qui est Ashton?» se serait d'ailleurs exclamé un membre de l’équipe.

«Les mères étaient encore plus excitées que les garçons eux-mêmes!» a blagué Monica Gutierrez.

«Je ne m’y attendais pas du tout et je suis très reconnaissante. La seule chose que nous souhaitons est de le remercier pour tout ce qu’il a fait» a conclut la maman du jeune Ozzy.