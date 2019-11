La menace d’imposer une loi spéciale si une entente n’était pas conclue avec les médecins spécialistes sur leur rémunération n’était pas du bluff, selon l’analyste de «La joute» Jonathan Trudeau.

«Ce qu’on me dit, c’est que le premier ministre était sérieux. Il voulait créer une espèce d’électrochoc et on me dit que ça a fonctionné. Le but était d’accélérer le processus de négociation au cours des derniers jours», a-t-il dit.

Toutefois, si l’opinion publique semblait pencher du côté du gouvernement dans cette négociation, il n’est pas certain que la population aurait été en accord avec une loi spéciale. Au final, le gouvernement Legault voulait éviter une crise avec le système de santé, affirme Jonathan Trudeau.

Pour Mathieu Bock-Côté, la méthode de négociation de François Legault rappelle un peu celle de Lénine ou d’Al Capone. Oui, il avait de bonnes intentions, mais il avait aussi un revolver.

«Je crois que c’est un peu la menace de la bombe atomique, a-t-il ajouté. La dissuasion fonctionne. Ici, ça a évité de monter aux extrêmes et c’est un bon coup politique de dire "regardez jusqu’où je peux aller". »

Couper la poire en deux

Les chiffres de l’entente n’ont pas été dévoilés, en attente de la signature officielle. Jonathan Trudeau croit néanmoins que les deux partis sont parvenus à atteindre une cible entre leurs demandes.

En début de semaine, la CAQ exigeait plus que 650 M$. Les spécialistes offraient de leur côté de remettre 400 M$.

«Lorsqu’on parle d’une cible de 500 millions $, on m’indique qu’on sera probablement dans ces eaux-là», a affirmé l’analyste, tout en rappelant qu’on ne connait pas les détails sur les mesures qui permettront d’aller chercher cet argent.

