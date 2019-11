Chocolats Favoris souffle ses 40 bougies

Chocolats Favoris a fêté jeudi ses 40 ans d’existence en présence des fondateurs de l’entreprise et des repreneurs qui ont su faire croître de manière phénoménale cette PME originaire de Lévis.

En 1979, le contexte économique était fort différent. Les taux d’intérêt atteignaient les 21 %, le chômage était endémique et personne ne voulait embaucher des jeunes sans expérience.

Créer de l’emploi

C’est sur cette toile de fond que Christine Beaulieu, son conjoint, Gaétan Vézina, et Mario Vézina ont eu l’idée de lancer Chocolats Favoris, dans le but de créer de l’emploi.

Quarante ans plus tard, Dominique Brown et ses associés sont à la tête d’une entreprise qui emploie plus de 1500 personnes.

«Une vraie fierté»

«On éprouve une vraie fierté de constater aujourd’hui le rayonnement de l’entreprise. [...] Il n’y en a pas beaucoup, au Québec, qui réussissent leur transfert pour passer à l’autre génération. Même si Dominique n’est pas notre fils, c’est notre fils d’adoption», a partagé Mme Beaulieu, qui a cédé les rênes en 2012.

«Lorsqu’on a démarré Chocolats Favoris, on est parti de rien. On ne savait même pas faire un chocolat. On était entouré de gens qui travaillaient bénévolement les trois quarts du temps parce qu’on n’était pas en mesure de payer de salaires. C’était une microentreprise destinée à créer de l’emploi pour trois personnes», a-t-elle ajouté.

Ténacité

La ténacité des fondateurs, qui nageaient à l’époque à contre-courant, a été récompensée.

Chocolats Favoris compte maintenant 48 chocolateries dans trois provinces, dont 40 au Québec, 7 en Ontario et une en Colombie-Britannique, avec d’autres ouvertures prévues dans les prochains mois et les prochaines années.

«C’est très important de souligner cet anniversaire. Malgré tous les changements qu’on a apportés, on est parti d’une base solide grâce à Christine et Gaétan», a pour sa part déclaré M. Brown.