Il faut privatiser le cannabis pour «faire mal au crime organisé», selon un économiste

Le monopole de la SQDC sur la vente de cannabis ne permettrait pas de faire mal au crime organisé, selon un économiste, qui plaide pour laisser ce marché au secteur privé.

«La seule façon vraiment de faire mal au crime organisé ça serait de dire: "on libéralise, on laisse le secteur privé commencer à vendre". Le secteur privé serait capable de concurrencer, sur les prix entre autres, le crime organisé», a expliqué Germain Belzile, économiste et chercheur associé senior à l’Institut économique de Montréal (IEDM), sur les ondes de QUB Radio vendredi.

Questionné par l’animateur Jonathan Trudeau, M. Belzile a remis en question l’approche du gouvernement, qui, selon lui, a décidé de s’occuper de la vente du cannabis récréatif pour «le contrôle» et non pour le profit.

Avec le projet de loi 2, le gouvernement Legault va resserrer l’encadrement de la marijuana. À compter du 1er janvier prochain, il faudra avoir 21 ans pour acheter et consommer du cannabis au Québec.

M. Belzile estime que «le gouvernement est en train de se tirer dans le pied».

«C’est un peu décourageant, on dirait qu’ils veulent bien paraître aux dépens d’être efficace [...] En empêchant les jeunes de 18, 19 et 20 ans d’acheter légalement, on n’est juste en train de les remettre au crime organisé et puis de les initier à l’achat illégal», a-t-il conclu.

Au Canada, seules les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba ont opté pour le privé pour la vente de cannabis récréatif.

Un an après la légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite privatiser Cannabis NB, une filiale de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick.

Au Québec, c’est la Société québécoise du cannabis (SQDC), une filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), qui exploite ses propres magasins dans une formule exclusivement publique.