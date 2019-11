Laurence Jalbert accompagne une amie malade

Laurence Jalbert devait prendre part au concert «La mémoire du cœur» en l’honneur de Renée Claude, ce vendredi, à la Maison symphonique, en compagnie d’une dizaine d’autres voix féminines, Luc Plamondon, Stéphane Venne et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

Toutefois, la chanteuse a annulé sa participation à l’événement en raison des ennuis de santé d’une amie, qu’elle accompagne dans ses traitements. Une amie qui est «comme sa sœur», a précisé l’attachée de presse de Laurence. Tenant plus que tout à soutenir sa complice, cette dernière était donc indisponible pour se rendre aux répétitions de «La mémoire du cœur» plus tôt cette semaine, et Annie Villeneuve a accepté de la remplacer au pied levé sur scène.

Laurence s’est néanmoins réjouie, sur Facebook, mercredi, en affirmant que «les miracles existent», puisqu’un nouveau traitement au résultat positif a récemment été tenté sur sa copine.