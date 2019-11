Le Canadien surprend la meilleure équipe de la LNH

Les Capitals ont goûté à leur propre médecine, vendredi, à Washington, alors que le Canadien de Montréal les a vaincus par la marque de 5 à 2 au Capital One Arena.

Les hommes de Todd Reirden représentent la plus grande menace offensive de la Ligue nationale de hockey (LNH), eux qui ont maintenant marqué 81 buts en 21 matchs, mais c’est l’attaque du Bleu-Blanc-Rouge qui a brillé dans ce match, inscrivant quatre de ses cinq buts en deuxième période.

Les Capitals ont tenté une remontée en troisième période grâce à des buts d’Alexander Ovechkin et d'Evgeny Kuznetsov, mais Tomas Tatar a anéanti leurs espoirs avec un but dans un filet désert.

Jordan Weal a profité du renvoi de Ryan Poehling au Rocket de Laval pour jouer un premier match depuis le 2 novembre. Il avait été rayé de la formation de Claude Julien lors des quatre derniers matchs. L’attaquant a inscrit le but vainqueur et a passé un peu plus de 11 minutes sur la patinoire.

Phillip Danault, Shea Weber et Nick Suzuki ont été les autres marqueurs du CH. Pour sa part, Carey Price a repoussé 25 des 27 tirs dirigés vers lui.

Jonathan Drouin a retraité au vestiaire en début de deuxième période après avoir encaissé une violente mise en échec d’Alexander Ovechkin. Il est toutefois revenu sur la patinoire au début de la troisième période.

Jesperi Kotkaniemi a raté un septième match consécutif pour le Tricolore, lui qui est toujours incommodé par une blessure à l’aine. Il pourrait cependant être de retour dans la formation de Claude Julien pour le match de samedi, alors que les Devils du New Jersey seront en visite au Centre Bell.