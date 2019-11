Le mouvement «Plastic Attack» frappera à Sherbrooke

Le mouvement «Plastic Attack», qui a comme objectif de sensibiliser la population au suremballage alimentaire, gagne Sherbrooke.

Dimanche, des étudiants de l’Université de Sherbrooke débarqueront dans un supermarché pour disséquer les sacs des clients qui veulent se prêter au jeu. Ils retireront tous les emballages jugés superflus.

«Le but, c’est de faire prendre conscience aux gens de tous les matériaux inutiles qui emballent nos produits», explique Gabrielle Dupuis, du mouvement Zéro déchet à l’Université de Sherbrooke.

L’activité aura lieu au IGA de la rue King Ouest à Sherbrooke, qui collabore avec les organisateurs.

«On voit que les supermarchés sont de plus en plus ouverts. Dans les Metro et les IGA par exemple, on peut amener nos propres contenants pour mettre la viande et tout ce qui est mis dans des sacs habituellement, se réjouit Gabrielle Dupuis. Mais il reste beaucoup de progrès à faire.»

Ceux qui voudront bien se prêter au jeu dimanche sont invités à amener leurs contenants et sacs réutilisables pour que soient vidés les articles suremballés.

«Si l’argument environnemental ne vous convainc pas, sachez qu’il y a jusqu’à 30% du prix des articles qui sert à payer l’emballage», insiste Gabrielle Dupuis.