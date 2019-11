Québec solidaire affirme que l’urgence climatique redonne un sens au projet indépendantiste chez les jeunes, une idée qui a fait réagir les analystes de «La Joute».

Mathieu Bock-Côté déplore que des souverainistes se concentrent sur la dimension environnementale et laissent de côté les nombreuses autres, comme la langue, l’identité, la culture ou l’immigration.

Il rappelle également que lier l’environnement à la souveraineté ne date pas d’hier. C’était également le cas au milieu des années 2000. Pour Mathieu Bock-Côté, la gauche a toujours dit «La souveraineté oui, mais pas pour l’identité, pour le projet de société». Aujourd’hui, c’est l’écologisme.

«Il y a chez des souverainistes une forme de délire messianique, a-t-il imagé. Nous, on va éclairer le monde au grand complet. Ç’a toujours été comme de même dans notre histoire. Après 1840, quand on a échoué notre indépendance, on a dit qu’on allait évangéliser l’Amérique au complet. En 1995, on a dit qu’on allait être le modèle progressiste mondial qui allait inspirer la planète. Aujourd’hui, c’est d’ici qu’on va partir la lutte contre les changements climatiques.

«À défaut d’être maîtres chez soi, on dit qu’on va être maîtres du monde», a-t-il conclu.

Pour Jonathan Trudeau, obtenir la souveraineté pour devenir vert n’est pas une réflexion sérieuse.

«Est-ce qu’on est obligé de rappeler que les frontières entre les pays, c’est un concept imaginaire. Dans les faits, il n’y a pas de frontière. On pollue tous la Terre de façon générale», a dit Jonathan Trudeau.

Ce dernier croit que le Québec peut avoir davantage d’influence sur le reste du Canada au sein de la fédération qu’en tant que pays souverain.

Le 14e congrès de Québec Solidaire se déroulera les 15, 16 et 17 novembre au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil.

