Incendie mortel à Toronto dans un immeuble abritant 700 résidents

Une personne est morte vendredi soir dans un incendie qui a ravagé un immeuble près des rues Jane et Steeles, dans le quartier North York à Toronto.

L’incendie s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi et plusieurs résidents ont dû être évacués du bâtiment parce que les flammes se propageaient très rapidement sur plusieurs étages.

Au cours de leur intervention, le service incendie de la Ville de Toronto a toutefois découvert un corps sur un balcon du huitième étage, a fait savoir samedi matin le chef des pompiers, Matthew Pegg.

«Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les personnes touchées par cette perte tragique», a-t-il ajouté sur son compte Twitter.

Outre le corps retrouvé, dont on ne sait ni le sexe ni l’âge, une autre personne a été blessée.

Une enquête a été ouverte afin de trouver l'endroit exact où l'incendie a commencé, ses causes et les circonstances ayant contribué à son extension et à sa croissance.

Il a fallu plus de six heures aux sapeurs-pompiers pour maîtriser l’incendie.

Environ 700 personnes vivent dans cet immeuble. Samedi matin, les autorités ont dû fermer le courant dans l’immeuble, forçant ainsi l’évacuation de centaines de locataires, a souligné Global News.

Dès vendredi soir, le maire de Toronto John Tory s’était déplacé sur les lieux et avait ainsi pu discuter avec les pompiers et même des sinistrés. La Ville a d’ailleurs mis à leur disposition un centre communautaire.